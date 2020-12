Raiola | l’annuncio a sorpresa | “Pogba-Manchester United | è finita Ibrahimovic alla Juventus…”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Pare essere giunta al capolinea l'avventura di Paul Pogba in Premier League.Nel 2021, quattro anni dopo il suo ritorno in Inghilterra, l'esperto centrocampista francese lascerà il. Lo ha annunciato l'agente del classe 1993, Mino, intervistato ai microfoni di 'Tuttosport'."Inutile girarci attorno. Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul alè infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe ...