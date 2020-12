Raiola: “La Juve avrebbe fatto bene a prendere Ibra in estate. Pogba? E’ finita con lo United” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Intervistato da Tuttosport, Mino Raiola, ha parlato di due suoi assistiti, annunciando la fine della storia d’amore di Pogba con il Manchester United e ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: “La Juve avrebbe fatto bene a prendere Ibrahimovic in estate: sarebbe stata una gran coppia con Ronaldo. Non possono coesistere? Chi lo dice, i campioni sanno giocare insieme”. Su Pogba: “La storia con il Manchester United è finita”. Foto: Metro.co.uk L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Intervistato da Tuttosport, Mino, ha parlato di due suoi assistiti, annunciando la fine della storia d’amore dicon il Manchester United e ha parlato dihimovic. Queste le sue parole: “Lahimovic in: sarebbe stata una gran coppia con Ronaldo. Non possono coesistere? Chi lo dice, i campioni sanno giocare insieme”. Su: “La storia con il Manchester United è”. Foto: Metro.co.uk L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

