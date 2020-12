Rai Play il catalogo delle serie tv internazionali e delle fiction italiane in streaming (Di lunedì 7 dicembre 2020) Rai Play il catalogo di serie tv e fiction in streaming Rai Play è la piattaforma streaming della Rai disponibile gratuitamente su Smart Tv, smartphone, Tablet, Fire Tv Stick, Chromecast e altri supporti. L’app di Rai Play (anche su PC) permette di rivedere i programmi andati in onda nell’ultima settimana, ma contiene anche vecchie serie tv e fiction oltre a prodotti in esclusiva. In questo catalogo proviamo a fare luce sul mondo di Rai Play (sicuramente non in modo esaustivo) inserendo tutte quelle serie tv internazionali e quelle fiction italiane presenti sulla piattaforma (anche miniserie e film ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 7 dicembre 2020) Raiilditv einRaiè la piattaformadella Rai disponibile gratuitamente su Smart Tv, smartphone, Tablet, Fire Tv Stick, Chromecast e altri supporti. L’app di Rai(anche su PC) permette di rivedere i programmi andati in onda nell’ultima settimana, ma contiene anche vecchietv eoltre a prodotti in esclusiva. In questoproviamo a fare luce sul mondo di Rai(sicuramente non in modo esaustivo) inserendo tutte quelletve quellepresenti sulla piattaforma (anche minie film ...

Dionigi64 : RT @DottorWatson: Ma cos’è questa storia della “Netflix italiana”? Non si potrebbe potenziare Rai Play? Non si potrebbe cacciare Franceschi… - mammasi68 : RT @alifeina_bag: Per chi vuole approfondire la trasmissione è “mezz’ora in più” su Rai Play la trovate interamente, intervista a #miozzi - MMHemlock : RT @alifeina_bag: Per chi vuole approfondire la trasmissione è “mezz’ora in più” su Rai Play la trovate interamente, intervista a #miozzi - d_granuzzo : Davvero ??? Ah lo volevo rivedere e su Rai play non c'è...ormai però...?? - alifeina_bag : Per chi vuole approfondire la trasmissione è “mezz’ora in più” su Rai Play la trovate interamente, intervista a #miozzi -