Qui era una giovane cantante, oggi ha 77 anni: la riconoscete? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella fotografia in basso era una giovanissima cantautrice, oggi ha ben 77 anni ma il suo talento non è cambiato: la riconoscete? Orietta Berti, Fonte foto: Instagram (@ bertiorietta)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione grazie alle sue tantissime ospitate: l’avete riconosciuta? Anche se nella fotografia pubblicata in alto era molto diversa rispetto ad oggi, in realtà i tratti del viso, gli occhi e lo sguardo sognante è sempre uguale; eh si avete visto bene è proprio lei la straordinaria ed unica, Orietta Berti. Nello scatto in alto era davvero molto giovane, mentre oggi anche se ha ben 77 anni è sempre molto discussa e seguita; come in molti sicuramente già sapranno, la famosa cantante è ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella fotografia in basso era una giovanissima cantautrice,ha ben 77ma il suo talento non è cambiato: la? Orietta Berti, Fonte foto: Instagram (@ bertiorietta)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione grazie alle sue tantissime ospitate: l’avete riconosciuta? Anche se nella fotografia pubblicata in alto era molto diversa rispetto ad, in realtà i tratti del viso, gli occhi e lo sguardo sognante è sempre uguale; eh si avete visto bene è proprio lei la straordinaria ed unica, Orietta Berti. Nello scatto in alto era davvero molto, mentreanche se ha ben 77è sempre molto discussa e seguita; come in molti sicuramente già sapranno, la famosaè ...

borghi_claudio : @ClydeGianni No, ma votare la riforma significa preparare le condizioni per non avere scelta in futuro. Qui c'era l… - welikeduel : 'Era uno spazio vuoto, noi l'abbiamo riempito con i nostri sogni. Qui si incontrano i bambini del quartiere, chi no… - SusiStefani : @M49liberorso Anche qui era un vecchissimo modo di dire! ??.... 'ah, tua nonna in carriola!!!' .... per la verità no… - DonatoNatuzzi : QUI ANCHE L’AUTUNNO ERA DI CASA #abbandono #segnievidenti #dodicilettere #autunno #fogliesecche #finestagione… - spaceplumee_ : RT @martiraranans: Io qui come una Cassandra qualsiasi a farvi notare un’altra cosa Scrivere “ritorno alla normalità” significa che quello… -