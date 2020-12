"Questo vuole farmi saltare". Retroscena: Conte rimasto "basito" per Renzi. Tam tam impazzito: cosa dirà in Senato (Di lunedì 7 dicembre 2020) È rimasto "basito" Giuseppe Conte dopo che i ministri di Italia Viva gli hanno voltato le spalle. Durante il vertice con i capi delegazione, convocato ieri 6 novembre nel tardo pomeriggio, in vista del Consiglio dei ministri sul Recovery Fund, c'è stato un colpo di scena: i rappresentanti di Iv, Maria Elena Boschi ed Ettore Rosato hanno lasciato il tavolo (virtuale) per protestare contro il metodo utilizzato dal premier. Il partito di Matteo Renzi Contesta la formula della task force scelta da Conte per gestire i 209 miliardi del Recovery Fund. Il meccanismo ipotizzato dal premier prevede, infatti, due ministri - uno del M5s e uno del Pd - e 6 manager affiancati da tecnici. Di Italia Viva neanche l'ombra. Il leader del partito, poi, ha criticato anche il modo in cui è venuto a sapere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) È" Giuseppedopo che i ministri di Italia Viva gli hanno voltato le spalle. Durante il vertice con i capi delegazione, convocato ieri 6 novembre nel tardo pomeriggio, in vista del Consiglio dei ministri sul Recovery Fund, c'è stato un colpo di scena: i rappresentanti di Iv, Maria Elena Boschi ed Ettore Rosato hanno lasciato il tavolo (virtuale) per protestare contro il metodo utilizzato dal premier. Il partito di Matteosta la formula della task force scelta daper gestire i 209 miliardi del Recovery Fund. Il meccanismo ipotizzato dal premier prevede, infatti, due ministri - uno del M5s e uno del Pd - e 6 manager affiancati da tecnici. Di Italia Viva neanche l'ombra. Il leader del partito, poi, ha criticato anche il modo in cui è venuto a sapere ...

