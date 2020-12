Quelli che | oggi | tirano di nuovo fuori la storia di Lidia Menapace e delle Frecce Tricolori

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ci sono momenti in cui quello che bisognerebbe fare è solo tacere. In lutto, di fronte alla morte di una cittadina italiana che ha combattuto nella Resistenza e che ha permesso a tutta la popolazione di poter vivere all’interno di un contesto democratico, al didei regimi oppressivi.è morta all’età di 96 anni, dopo essere stata ricoverata in un reparto Covid. Negli ultimi giorni aveva combattuto contro il virus. Questa mattina, i giornali hanno dato notizia del suo decesso, avvenuto intorno alle tre di notte. E, come al solito, le notizie sono state commentate in maniera ignobile da tante persone che frequentano i social network. LEGGI ANCHE > Avevamo vent’anni e oltre il ponte, oltre il ponte che è in mano nemica, vedevam l’altra riva, la vita, i commenti alla ...