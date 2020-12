Quando la politica era grande e bella (Di martedì 8 dicembre 2020) Lidia Brisca Menapace aveva 96 anni, coetanea di Rossana Rossanda, come amava ripetere. «Cara Brisca», esclamava Quando la vedeva il presidente emerito Scalfaro (la erre moscia risuonava con autorevole fonetica), legato dalla comune estrazione novarese più che da una politica vissuta da parti assai diverse. Ancorché si fossero incrociati nel periodo degli anni cinquanta nella (allora) comune casa della Democrazia cristiana. Purtroppo, un annus horribilis ci ha portato via anche lei. La causa efficiente di una scomparsa – cui non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 8 dicembre 2020) Lidia Brisca Menapace aveva 96 anni, coetanea di Rossana Rossanda, come amava ripetere. «Cara Brisca», esclamavala vedeva il presidente emerito Scalfaro (la erre moscia risuonava con autorevole fonetica), legato dalla comune estrazione novarese più che da unavissuta da parti assai diverse. Ancorché si fossero incrociati nel periodo degli anni cinquanta nella (allora) comune casa della Democrazia cristiana. Purtroppo, un annus horribilis ci ha portato via anche lei. La causa efficiente di una scomparsa – cui non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Freddieafk : E quando mai in Italia scelgono il meglio. Basta vedere politica e magistratura! - susyalfa : C’è molta sagacia quando si parla di politica, sempre! #UnaPezzaDiLundini #7dicembre - sunkencondos : @GiorgiaMeloni #Meloni non rompa i coglioni! Qui ci si sta salvando dal #COVID19 non si fa propaganda politica. pre… - Sabbath_fed : @ritafrediani Madò, vabbè non li frequento praticamente mai e, quando capita che li vedo, parlo solo di argomenti c… - manu_etoile : RT @Signorasinasce: #Coronavirus , il sospetto di #Dagospia : 'Il #governo ha acquistato il vaccino che costa quasi 10 volte di più. Favore… -