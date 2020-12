Qualificazioni Mondiali 2022 | sorteggio | Italia testa di serie | il girone ideale e quello da evitare

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi pomeriggio a Zurigo (ore 18) prenderà il via la missione Qatardell’di Roberto Mancini. Dopo la delusione di quattro anni fa, gli azzurri hanno avviato un nuovo ciclo con il tecnico jesino, ottenendo come primi risultati una comoda qualificazione agli Europei che si terranno eccezionalmente nel 2021 e il pass per la fase finale della Nations League. Proprio essere entrati fra i primi quattro della competizione biennale ha permesso alla nostra Nazionale di ritornare fra le prime dieci del ranking FIFA a quattro anni e mezzo dall’ultima volta e, di conseguenza, di rientrare nella prima fascia delleper il Mondiale. Gli azzurri saranno così impegnati in undi sole cinque squadre, merito della qualificazione alla Final Four di Nations League. Con la prima fascia in tasca, ...