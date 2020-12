Qualificazioni Mondiali 2022 | Italia | le avversarie del girone ai raggi X

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tutto sommato un buon sorteggio per l’di Roberto Mancini per leaiin Qatar, previsti dal 21 novembre al 18 dicembre. Per l’Europa, su 55 compagini che prenderanno parte ai gironi, solo 13 potranno staccare il biglietto per la fase finale. Si qualificheranno direttamente in Qatar le 10 vincenti dei gruppi. Per gli altri 3 posti serviranno i playoff tra le 10 seconde e le 2 “migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”. Per gli eventuali play-off si considerano le 12 vincenti dei 12 gruppi di Nations (terza dopo Belgio e Francia). Nel caso in cui le selezione del Bel Paese non dovesse arrivare prima o seconda nel raggruppamento, si potrebbe giocare le proprie chance agli spareggi, dal momento che Francia e Belgio andranno quasi ...