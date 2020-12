Qualificazioni Mondiali 2022, Italia con Svizzera e Irlanda del Nord (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si sono svolti i sorteggi per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Di seguito tutti i gironi. Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian. Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo. Gruppo C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania. Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan. Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia. Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole Far Oer, Moldavia. Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra. Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta. Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino. Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia, Armenia, Liechtstein. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si sono svolti i sorteggi per leai. Di seguito tutti i gironi. Gruppo A: Portogallo, Serbia,, Lussemburgo, Azerbaigian. Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo. Gruppo C:del, Bulgaria, Lituania. Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan. Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia. Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole Far Oer, Moldavia. Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra. Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta. Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino. Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia, Armenia, Liechtstein. L'articolo ...

