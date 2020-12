Qual. Mondiali 2022: Italia con la Svizzera e Irlanda del Nord (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sorteggiati a Zurigo i gironi di Qualificazione ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. L’Italia, testa di serie nel sorteggio, è stata inserita nel gruppo C. Gli avversari degli Azzurri saranno: la Svizzera di Petkovic, l’Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania. Foto: Logo Mondali 2022 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sorteggiati a Zurigo i gironi diificazione ai prossimiin Qatar. L’, testa di serie nel sorteggio, è stata inserita nel gruppo C. Gli avversari degli Azzurri saranno: ladi Petkovic, l’del, la Bulgaria e la Lituania. Foto: Logo MondaliL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

