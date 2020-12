Pupo, Alfonso Signorini totalmente spiazzato: parole forti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pupo e Alfonso Signorini sono due dei protagonisti del GF Vip. Una dedica fatta dal cantante chiarisce il loro grande rapporto. Il lunedì sera la maggior attrazione è senza alcun dubbio la puntata serale del GF Vip. Non vi è alcun dubbio sul fatto che, anche oggi, non mancheranno sorprese e colpi di scena, a Leggi su youmovies (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sono due dei protagonisti del GF Vip. Una dedica fatta dal cantante chiarisce il loro grande rapporto. Il lunedì sera la maggior attrazione è senza alcun dubbio la puntata serale del GF Vip. Non vi è alcun dubbio sul fatto che, anche oggi, non mancheranno sorprese e colpi di scena, a

Frency__Love_ : Due meriti ad Alfonso: 1) non ha chiesto a Fra se prova più o meno lo stesso 2) NON HA DATO LA PAROLA A PUPO #GFVIP - fragra__ : Stranamente Alfonso sta avendo tatto con Tommaso e Francesco. Adesso arriva Pupo e rovina tutto #GFVIP - slumberoussss : ALFONSO SEI PESANTE COME IL TUO AMICO PUPO,FLY DOWN CICCIO #GFVIP - InBiebersArms1 : Non so chi sia peggio Alfonso o Pupo... rovinano sempre tutto #GFVIP - alessiava_ : Soprattutto con gente come Alfonso e Pupo che spesso e volentieri sono fuori luogo con le loro uscite -