Pulica amministrazione | confermato sciopero del 9 dicembre Tardiva convocazione gioverno

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Studio 24, su RaiNews24 dopo la notizia delladei sindacati da parte del ministro Dadone per il 10

Ultime Notizie dalla rete : Pulica amministrazione

La Gazzetta della Val d'Agri

Il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici partirà poi dagli acquisti di martedì 8 dicembre ...poiché il secondo era stato rimandato e poi la normativa per il contenimento del contagio ha bloccato tutti gli eventi pubblici. Poiché il contributo è stato già erogato per ragioni contabili, ...