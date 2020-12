Puglia: maltempo di ieri, gravi danni per l’agricoltura "Campagne sott'acqua". Coldiretti: sos grano, ortaggi e olive (Di lunedì 7 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: E’ calamità nelle Campagne pugliesi, con milioni di euro di danni alle coltivazioni e agli allevamenti, con grano e foraggi per gli animali appena seminati spazzati via dall’acqua e dal fango, coltivazioni di ortaggi allagate e olive strappate dagli alberi per la furia del vento ma anche macchine e trattori nel fango e strade rurali franate. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio effettuato da Coldiretti Puglia, dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la regione, soprattutto le provincie di Bari, Brindisi e Lecce. Trombe d’aria e nubifragi in tutta la Puglia hanno colpito gli uliveti nel brindisino, soprattutto a ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da: E’ calamità nellepugliesi, con milioni di euro dialle coltivazioni e agli allevamenti, cone foraggi per gli animali appena seminati spazzati via dall’e dal fango, coltivazioni diallagate estrappate dagli alberi per la furia del vento ma anche macchine e trattori nel fango e strade rurali franate. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio effettuato da, dopo la forte ondata diche ha colpito la regione, soprattutto le provincie di Bari, Brindisi e Lecce. Trombe d’aria e nubifragi in tutta lahanno colpito gli uliveti nel brindisino, soprattutto a ...

