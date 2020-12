PS5 disponibile da Euromediashop? Il magazzino sarebbe chiuso da anni e non apparterrebbe al negozio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Emergono nuovi importanti dettagli sulla vicenda che vede protagonista il rivenditore Euromediashop, che affermava di avere a disposizione le introvabili PS5 (da rivendere sottocosto). Ebbene, stando a quanto emerso dal Quotidiano di Puglia, in realtà il magazzino sarebbe chiuso da anni e non apparterrebbe al negozio online. "A far scattare i sospetti ... il fatto che l'ecommerce accettasse soltanto pagamenti tramite bonifico bancario o ricarica Postepay sull'Iban del proprietario, Christian Ciciriello. Modalità utilizzate normalmente proprio dai truffatori. Dopo di che, si è scoperto anche che il magazzino indicato sul sito web della società - con tanto di foto dell'ingresso con insegna Euromediashop - non apparteneva all'ecommerce. ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Emergono nuovi importanti dettagli sulla vicenda che vede protagonista il rivenditore, che affermava di avere a disposizione le introvabili PS5 (da rivendere sottocosto). Ebbene, stando a quanto emerso dal Quotidiano di Puglia, in realtà ildae nonalonline. "A far scattare i sospetti ... il fatto che l'ecommerce accettasse soltanto pagamenti tramite bonifico bancario o ricarica Postepay sull'Iban del proprietario, Christian Ciciriello. Modalità utilizzate normalmente proprio dai truffatori. Dopo di che, si è scoperto anche che ilindicato sul sito web della società - con tanto di foto dell'ingresso con insegna- non apparteneva all'ecommerce. ...

