ProVita e i manifesti-bufala sul ‘veleno’ della pillola RU486

Si chiamo ProVita, ma sono ProMorte del buon senso. Ancora una volta l'associazione si distingue per la scelta di diffondere alcuni manifesti – non solo a Milano, ma anche a Verona, Roma e altre città italiane – contro la pillola abortiva RU486. Provocazione contenente bufale e non detti, definendo il prodotto come veleno. Insomma, i toni e i modo sono sempre gli stessi che da anni contraddistinguono lo 'stile' comunicativo dell'associazione. Ma i dati e gli studi smentiscono le loro parole. E per questo viene da chiedersi perché ProVita RU486 abbia ricevuto l'autorizzazione a diffondere i propri messaggi sui muri delle città nostrane. LEGGI ANCHE > Il Tar del Lazio ha dato ragione al Comune di Roma per aver rimosso i manifesti ProVita

