Prodotti per la pulizia che non devi mai mescolare con la candeggina per evitare di "intossicarti" (Di lunedì 7 dicembre 2020) La candeggina è uno degli ingredienti per la pulizia della casa più usato al mondo. Ma non sempre è ottima usarla in enorme quantità, come qualcuno fa, di tanto in tanto. La candeggina, dicevamo, è un rimedio di pulizia universale, ma vanno sempre rispettate un po' di regole base. Usala in piccole quantità. Utilizza i guanti quando la maneggi. Per disinfettare basta una parte su 50 di candeggina in acqua. Ecco, non abusare appunto. Non mescolatela mai con acquaforte, aceto, alcol, ammoniaca o acido cloridrico dato che potrebbero essere Prodotti dei vapori tossici che non sono il massimo per la nostra salute. La candeggina è ormai un composto che ci fa compagnia sempre nella pulizia delle nostre case. Berthollet, il chimico francese che nel 1789 aveva ...

