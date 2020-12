Prima Pagina | Corriere dello Sport | “Diabolico! Il Milan passa a Genova Roma fermata da Maresca e Var”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 7 dicembre 2020) "Diabolico".Apre così l'edizione odierna de 'Il' che incentra tutto sull'ennesima vittoria del: "Battuta la Samp (2-1), i rossoneri rispondono a Conte e restano in vetta a +5". In taglio alto il passo falso della: "dae VAR". In taglio basso la sfida di martedì tra Cristiano Ronaldo e Messi: "Ronaldo ritrova Messi, il duello infinito dei re".