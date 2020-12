Prima della Scala 2020, Vittorio Grigolo: “Lo facciamo per la fame. Anche noi artisti abbiamo bisogno di lavorare. (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da Amici al Festival di Sanremo, passando per i maggiori teatri del mondo: Vittorio Grigolo è uno dei protagonisti dello spettacolo che oggi fa le veci le veci della tradizionale Prima della Scala – senza pubblico ma in diretta su Rai1 -, interpretando ‘La donna è mobile‘ da Rigoletto. Un impegno per dimostrare che l’opera è “giovane e aperta, non bigotta”. Grigolo è infatti una delle 24 star della lirica chiamate a dare vita a ‘…a riveder le stelle‘, lo spettacolo ideato dal maestro Riccardo Chailly, in cui si celebrano alcune delle arie più famose e conosciute del melodramma ma non solo. Un cast che gli ha fatto paragonare la serata al Band Aid e a We Are the World. Anche in questo caso “la questione – ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da Amici al Festival di Sanremo, passando per i maggiori teatri del mondo:è uno dei protagonisti dello spettacolo che oggi fa le veci le vecitradizionale– senza pubblico ma in diretta su Rai1 -, interpretando ‘La donna è mobile‘ da Rigoletto. Un impegno per dimostrare che l’opera è “giovane e aperta, non bigotta”.è infatti una delle 24 starlirica chiamate a dare vita a ‘…a riveder le stelle‘, lo spettacolo ideato dal maestro Riccardo Chailly, in cui si celebrano alcune delle arie più famose e conosciute del melodramma ma non solo. Un cast che gli ha fatto paragonare la serata al Band Aid e a We Are the World.in questo caso “la questione – ha detto ...

