Previsioni meteo Immacolata: nuova ondata di maltempo, marcato peggioramento da nord a sud (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nemmeno il Ponte dell'Immacolata fermerà il maltempo. Attese nuove piogge insistenti, temporali e nevicate a bassa quota su gran parte dell'Italia nel corso dell'8 dicembre Nemmeno in occasione dell'Immacolata, l'8 dicembre il tempo sembra voler dare segnali di miglioramento. Dopo il passaggio di un'ondata gelida e caratterizzata da abbondanti precipitazioni ed imponenti nevicate, l'instabilità meteorologica persisterà sulla pensiola anche nel corso della giornata dell'8 dicembre con la possibilità di nevicate fino a quote molto basse al nordo e, nel corso della serata, un marcato peggioramento al sud. meteo nord Italia 8 dicembre 2020 Nuovo peggioramento dunque sulle regioni ...

Venti moderati da Sud Sudovest e mare mosso. In Toscana continua ancora il maltempo, il tempo previsto per domani sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci sparsi in tutta la regione. Neve in ...

Nuova allerta meteo arancione: pioggia e neve

BOLOGNA. Nuove piogge (e anche neve) in Emilia-Romagna e per domani scatta l'allerta arancione per il passaggio della piena del fiume Secchia. Lo prevede l'allerta di 24 ore diffusa oggi dalla Protezi ...

