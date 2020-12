Pordenone-Empoli | tanta garra | ma nessuna rete

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 dicembre 2020) Partita frizzante e interessante questo. Due squadre in salute che giocano un calcio propositivo non potevano che dare vita ad un bel match. Di conseguenza la gara si gioca su ritmi molto alti per tutta la sua durata. Alla fine però la gara si chiude sullo 0-0. Un risultato tutto sommato giusto. Che scelte hanno fatto i tecnici? 4-3-1-2 per Tesser, che opta per la continuità della formazione vincente nell’ultimo turno. Perisan tra i pali e difesa con Berra, Vogliacco, Camporese e Chrzanowski. Compiti di regia affidati a Calò, affiancato da Magnino e Pasa. Sulla trequarti c’è Ciurra, a supporto di Djily Diaw e Musiolik. 4-3-1-2 anche per Dionisi. In porta c’è Furlan, difeso dai centrali Romagnoli-Nikolaou. Sulle fasce spazio a Casale e Parisi. Ad orchestrare a centrocampo c’è Stulac. A completare la mediana ci sono Bandinelli e ...