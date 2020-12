Pogba-Manchester United: matrimonio finito (Di lunedì 7 dicembre 2020) La bomba che non ti aspetti arriva direttamente da Mino Raiola. Ed è di quegli annunci che potrebbero sconvolgere la prossima sessione di mercato. Il capitolo Pogba-Manchester United è ormai concluso. Pogba-Manchester United, cosa avrà detto Raiola? Un freddo pomeriggio invernale dicembrino, con un week-end ricco di calcio appena passato sconvolto da una notizia. A prendere la parola è Mino Raiola, il procuratore sportivo di molti volti noti nell’ambiente calcistico mondiale. Ma mai come oggi, più che procuratore, è sembrato un avvocato divorzista. Infatti, poche ore fa, ha sentenziato il divorzio tra l’asso francese e i Red Devils. “Pogba-Manchester United: è finita. Un annuncio forte, di quelli che cancellano ogni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) La bomba che non ti aspetti arriva direttamente da Mino Raiola. Ed è di quegli annunci che potrebbero sconvolgere la prossima sessione di mercato. Il capitoloè ormai concluso., cosa avrà detto Raiola? Un freddo pomeriggio invernale dicembrino, con un week-end ricco di calcio appena passato sconvolto da una notizia. A prendere la parola è Mino Raiola, il procuratore sportivo di molti volti noti nell’ambiente calcistico mondiale. Ma mai come oggi, più che procuratore, è sembrato un avvocato divorzista. Infatti, poche ore fa, ha sentenziato il divorzio tra l’asso francese e i Red Devils. “: è finita. Un annuncio forte, di quelli che cancellano ogni ...

