Pjanic si lamenta: “Al Barcellona gioco poco, non so cosa fare” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida con la Juventus. In un passaggio, il bosniaco si è lamentato dello scarso utilizzo che ne fa Koeman. Voglio giocare di più. Sinceramente non capisco neanche io il perché di questa situazione. Quando l’allenatore mi ha chiamato in causa ho fatto bene. Più di così non so cosa potrei fare. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Miralem, centrocampista del, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida con la Juventus. In un passaggio, il bosniaco si èto dello scarso utilizzo che ne fa Koeman. Voglio giocare di più. Sinceramente non capisco neanche io il perché di questa situazione. Quando l’allenatore mi ha chiamato in causa ho fatto bene. Più di così non sopotrei fare. L'articolo ilNapolista.

napolista : Pjanic si lamenta: “Al Barcellona gioco poco, non so cosa fare” Il centrocampista a La Gazzetta dello Sport: “Non s… - steffemvrs : @Partenopeo78 @pisto_gol @_enz29 Ci hai messo più di un'ora per trovare un video di 2 anni fa dove Pjanic scivola e… -