Pisa. Maltempo: raggiunta la piena dell’Arno durante la notte, oggi livello del fiume in calo (Di lunedì 7 dicembre 2020) I fenomeni intensi di pioggia di questi giorni hanno fatto alzare il livello dell’Ano che stanotte intorno alle 2 ha registrato il picco più alto, arrivando a 3,18 metri, restando comunque sempre sotto il primo livello di guardia che è di 3,50 metri. La situazione è quindi sotto controllo e la piena prevista dai modelli del Centro Funzionale Regionale per stamani, è in realtà già transitata nella nottata, con livelli più bassi di quelli previsti. Adesso il livello del fiume sta calando sotto i 3 metri e dovrebbe continuare a scendere anche nelle prossime ore. È previsto un lento calo che la Protezione Civile continuerà a monitorare con attenzione, considerando le eventuali evoluzioni delle prossime ore dovute al perdurare del Maltempo ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 7 dicembre 2020) I fenomeni intensi di pia di questi giorni hanno fatto alzare ildell’Ano che staintorno alle 2 ha registrato il picco più alto, arrivando a 3,18 metri, restando comunque sempre sotto il primodi guardia che è di 3,50 metri. La situazione è quindi sotto controllo e laprevista dai modelli del Centro Funzionale Regionale per stamani, è in realtà già transitata nella nottata, con livelli più bassi di quelli previsti. Adesso ildelsta calando sotto i 3 metri e dovrebbe continuare a scendere anche nelle prossime ore. È previsto un lentoche la Protezione Civile continuerà a monitorare con attenzione, considerando le eventuali evoluzioni delle prossime ore dovute al perdurare del...

È previsto un lento calo che la Protezione Civile continuerà a monitorare con attenzione, considerando le eventuali evoluzioni delle prossime ore dovute al perdurare del maltempo e delle piogge sul ...

Meteo Pisa: temporali lunedì, forte maltempo martedì, piogge mercoledì

Meteo Pisa. Previsioni meteo Pisa, lunedì, 7 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomerigg ...

