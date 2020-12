Pirlo 'Sfida al Barça importante per crescita e autostima' (Di lunedì 7 dicembre 2020) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Questa partita è importante soprattutto per la nostra crescita e autostima. Arrivare primi è importante, ma lo è ancor di più quello che avremo messo in campo". ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 7 dicembre 2020) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Questa partita èsoprattutto per la nostra. Arrivare primi è, ma lo è ancor di più quello che avremo messo in campo". ...

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Questa partita è importante soprattutto per la nostra crescita e autostima. Arrivare primi è importante, ma lo è ancor di più quello che avremo messo in campo”. Andr ...

Champions League, Pirlo ci crede: "Possiamo fare l'impresa a Barcellona"

La Juventus ha bisogno di vincere al Camp Nou con tre gol di scarto per strappare ai blaugrana il primo posto nel gruppo G ...

