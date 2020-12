Piano pandemico: mancato aggiornamento o mancata utilizzazione? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il documento dell’OMS ‘An unprecedented challenge; Italy’s first response to Covid-19’, pubblicato nel maggio 2020, è stato immediatamente ritirato e fatto sparire anche dal sito dell’organizzazione poiché denunciava che il nostro sistema sanitario nazionale aveva reagito alla pandemia in modo “inappropriato, caotico (...)”, ponendo in relazione quel caos operativo e decisionale con il mancato aggiornamento del Piano pandemico del 2006 e la sua mancata utilizzazione. Già in precedenza, nell’aprile del 2020, era stata presentata un’interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro della Salute circa il mancato utilizzo del Piano pandemico predisposto nel 2006. Benché, in realtà quel documento fosse stato sempre e solo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il documento dell’OMS ‘An unprecedented challenge; Italy’s first response to Covid-19’, pubblicato nel maggio 2020, è stato immediatamente ritirato e fatto sparire anche dal sito dell’organizzazione poiché denunciava che il nostro sistema sanitario nazionale aveva reagito alla pandemia in modo “inappropriato, caotico (...)”, ponendo in relazione quel caos operativo e decisionale con ildeldel 2006 e la sua. Già in precedenza, nell’aprile del 2020, era stata presentata un’interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro della Salute circa ilutilizzo delpredisposto nel 2006. Benché, in realtà quel documento fosse stato sempre e solo ...

