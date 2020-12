Piano Cashback 2020 al via l’8 dicembre: come funziona, rimborsi, pagamento. Le novità (Di lunedì 7 dicembre 2020) Al via le iscrizioni al Piano Cashback 2020 sulla App Io: è stata rilasciata dagli app store la versione aggiornata, con l’implementazione del nuovo servizio disponibile sulla app. Il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici partirà in concreto l’8 dicembre. Vale per gli acquisti a partire da questa data. È in vigore il Decreto attuativo che regolamenta il Piano Cashback 2020 del governo, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre. Si tratta del Decreto 24 novembre 2020 n.156, che introduce i criteri e le modalità con cui verranno erogati i premi per chi fa acquisti con carta o bancomat. Rimborso del 10% sui pagamenti elettronici, super Cashback con ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Al via le iscrizioni alsulla App Io: è stata rilasciata dagli app store la versione aggiornata, con l’implementazione del nuovo servizio disponibile sulla app. Il programma disui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici partirà in concreto l’8. Vale per gli acquisti a partire da questa data. È in vigore il Decreto attuativo che regolamenta ildel governo, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre. Si tratta del Decreto 24 novembren.156, che introduce i criteri e le modalità con cui verranno erogati i premi per chi fa acquisti con carta o bancomat. Rimborso del 10% sui pagamenti elettronici, supercon ...

RaiNews : Il programma parte domani. Ma ci si può preparare già da oggi #cashback - CCKKI : #Cashback, assalto all'#appIO. A meno di 24 ore dalla partenza del piano #Cashless di governo, gli utenti alle pre… - AleSalvi12 : RT @ilfoglio_it: Via a cashback e lotteria degli scontrini. Qui @lucianocapone aveva spiegato come funzionano, quanto costano e quali sono… - DotSergej : @GiuseppeConteIT Piano #cashback ? Vogliamo scherzare? Non metterò mai i dati delle mie carte in un'App statale. Ma… - usarausanu : RT @DomaniGiornale: Il piano #Cashback al via. Secondo Alessandro Penati, è un modo per 'sprecare soldi senza ottenere i risultati sperati'… -