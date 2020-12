Pescatori sequestrati: “Ora basta: usino i corpi speciali” tuona il Vescovo di Mazara. Meloni: “Riportateli a casa” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Ora diciamo basta: è ora che chi di dovere intervenga, anche con corpi speciali, affinché i Pescatori possano fare rientro nelle loro famiglie”. Persino un uomo di fede del suo calibro non ne può più di dover assistere a tanta sofferenza perché, denuncia monsignor Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo, “Quella che è stata compiuta è un’ingiustizia, perché non ci sono ragioni che giustificano questo durissimo e gravissimo atto di ostilità“. E’ ormai quasi da 100 giorni che 18 Pescatori mazaresi si trovano sotto sequestro delle autorità libiche. Anzi, per dirla come l’hanno presentata le forze dell’esercito di Haftar, “In arresto”. Il Vescovo di Mazara: “Superata ogni misura, chi ha responsabilità si impegni” Gli unici ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 dicembre 2020)diciamo: è ora che chi di dovere intervenga, anche conspeciali, affinché ipossano fare rientro nelle loro famiglie”. Persino un uomo di fede del suo calibro non ne può più di dover assistere a tanta sofferenza perché, denuncia monsignor Domenico Mogavero,didel Vallo, “Quella che è stata compiuta è un’ingiustizia, perché non ci sono ragioni che giustificano questo durissimo e gravissimo atto di ostilità“. E’ ormai quasi da 100 giorni che 18mazaresi si trovano sotto sequestro delle autorità libiche. Anzi, per dirla come l’hanno presentata le forze dell’esercito di Haftar, “In arresto”. Ildi: “Superata ogni misura, chi ha responsabilità si impegni” Gli unici ...

matteosalvinimi : NON AVETE MOSSO UN DITO PER I 18 PESCATORI SEQUESTRATI IN LIBIA, PER ALTRI AVETE SPESO MILIONI! Dedico il mio inter… - LegaSalvini : ?? OGGI ALLE 12 TUTTI UNITI PER I COLLEGHI DI MAZARA. L'ITALIA DEL MARE SI FERMA PER I PESCATORI SEQUESTRATI IN LIBI… - FratellidItalia : ? Il mutismo sui pescatori italiani è inaccettabile. ?? Intervento del senatore @adolfo_urso riguardo coloro che so… - arwen0506 : RT @casolo59: @Ghiko6 L'importante è NON parlare dei 18 pescatori sequestrati dai libici. Un altro Stato, un altro Governo, sarebbe già and… - polasein500cc : RT @tonicapuozzo1: Tre mesi fa diciotto pescatori di Mazara del Vallo sono stati sequestrati da milizie libiche. Lo sono ancora. -