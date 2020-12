Perché Tinì sta a Uomini e Donne? L’opinionista “misteriosa” si rivela (Di lunedì 7 dicembre 2020) La domanda ha sfiorato un po’ tutti gli appassionati del dating-show: Perché Tinì Cansino sta a Uomini e Donne? L’opinionista, da tempo nella triade parlante del programma, è in realtà piuttosto silenziosa. Taciturna e osservatrice, la Cansino non manca una puntata, sebbene la sua voce si faccia sentire davvero molto poco. Se paragonata poi all’incontenibile Cipollari, Tinì sembra quasi scomparire. Non Perché la Cansino sia priva di contenuti, ma piuttosto per una precisa ‘strategia del silenzio’. Leggi anche >> “Uomini e Donne” jingle storico cambiato, Perché? «Pretendo i danni morali» Perché Tinì Cansino sta a Uomini e Donne? ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) La domanda ha sfiorato un po’ tutti gli appassionati del dating-show:Cansino sta a, da tempo nella triade parlante del programma, è in realtà piuttosto silenziosa. Taciturna e osservatrice, la Cansino non manca una puntata, sebbene la sua voce si faccia sentire davvero molto poco. Se paragonata poi all’incontenibile Cipollari,sembra quasi scomparire. Nonla Cansino sia priva di contenuti, ma piuttosto per una precisa ‘strategia del silenzio’. Leggi anche >> “” jingle storico cambiato,? «Pretendo i danni morali»Cansino sta a? ...

