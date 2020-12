"Perché stiamo insieme". L'audio choc della fidanzata, Brosio rosso di rabbia e imbarazzo: "Basta così" (Di lunedì 7 dicembre 2020) La fidanzata di Paolo Brosio s'arrampica sugli specchi al Live Non è la D'Urso dopo lo scacco matto di Diego Granese (l'imprenditore milanese che sostiene di aver avuto un flirt con Maria Laura De Vitis). "Sto con Brosio per arrivare al successo", ammette la modella nella registrazione. Che in studio dice stop all'audio, la prova choc di quella che sembrerebbe una messa in scena). Brosio arrossisce. Una soap. "Abbiamo deciso di fare la talpa. Eravamo d'accordo per dire quelle cose, ma era falso", così si giustifica la De Vitis con Brosio in studio che non vuole ascoltare l'audio. Nemmeno durante la pubblicità. E nella prossima puntata di Live potrebbe esserci la macchina della verità. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladi Paolos'arrampica sugli specchi al Live Non è la D'Urso dopo lo scacco matto di Diego Granese (l'imprenditore milanese che sostiene di aver avuto un flirt con Maria Laura De Vitis). "Sto conper arrivare al successo", ammette la monella registrazione. Che in studio dice stop all', la provadi quella che sembrerebbe una messa in scena).arrossisce. Una soap. "Abbiamo deciso di fare la talpa. Eravamo d'accordo per dire quelle cose, ma era falso",si giustifica la De Vitis conin studio che non vuole ascoltare l'. Nemmeno durante la pubblicità. E nella prossima puntata di Live potrebbe esserci la macchinaverità. ...

IOitaliait : In questi giorni precedenti l’avvio del programma Cashback potresti notare un errore o un caricamento prolungato ne… - neveghiacciata : RT @bimbadiziamara: Buongiorno a tutti , ma a noi Oppiners un poco di più perché per la prima volta vedremo Ciccio Oppy seduto in studio (??… - bimbadiziamara : Buongiorno a tutti , ma a noi Oppiners un poco di più perché per la prima volta vedremo Ciccio Oppy seduto in studi… - thecoolmauri : @DarkLadyMouse Non so bene che vita fai perché non ti conosco, ma da quello che leggo non mi pari proprio una party… - Libellu87858416 : RT @LauraBerardi10: Sarebbe meraviglioso se il periodo che stiamo vivendo tutti fosse soltanto #unSogno brutto da cui risvegliarsi al più p… -