Perché riprendere il filo dell'imprenditoria femminile (Di lunedì 7 dicembre 2020) Su cento imprese italiane solo ventidue sono a guida femminile. È troppo poco. Dietro questo dato, c’è, infatti, una mancata crescita della nostra economia. Ma non solo. C’è, anche un profilo qualitativo, altrettanto importante. Perché le analisi ci dicono che le imprese femminili hanno una crescita più allineata alle parole del tempo: più inclusiva, più sostenibile, più attenta agli stakeholders del territorio. E se i nostri dati evidenziano il maggiore squilibrio tra imprese a guida maschile e femminile, non è, sia chiaro, questione solo italiana. Nel 2019 l’OCSE includeva le donne tra i Missing entrepreneurs, nello stesso anno nel Rose report britannico dedicato alla promozione dell’imprenditoria femminile si scriveva di untapped potential e se ne ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Su cento imprese italiane solo ventidue sono a guida. È troppo poco. Dietro questo dato, c’è, infatti, una mancata crescitaa nostra economia. Ma non solo. C’è, anche un proqualitativo, altrettanto importante.le analisi ci dicono che le imprese femminili hanno una crescita più allineata alle parole del tempo: più inclusiva, più sostenibile, più attenta agli stakeholders del territorio. E se i nostri dati evidenziano il maggiore squilibrio tra imprese a guida maschile e, non è, sia chiaro, questione solo italiana. Nel 2019 l’OCSE includeva le donne tra i Missing entrepreneurs, nello stesso anno nel Rose report britannico dedicato alla promozionesi scriveva di untapped potential e se ne ...

