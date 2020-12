Perché il 7 dicembre è festa a Milano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 7 dicembre è il giorno del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, vescovo, teologo, dottore della Chiesa e una delle maggiori figure della Cristianità e della storia cittadina. Legato alle api (uno sciame lo avrebbe investito da neonato senza fargli alcun danno), e quindi identificato con operosità, combattività, spirito di sacrificio e di abnegazione, è considerato ormai patrono anche delle start-up innovative per le quali sarebbe una guida spirituale in virtù delle api, dell'altro simbolo associato al patrono di Milano - il gabbiano e la sua libertà - e di una celebre frase oggi alquanto attuale: «Voi pensate che i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, i tempi sono difficili. Vivete bene e muterete i tempi». In suo onore adesso a Milano ogni 7 dicembre si premiano i cittadini meritevoli con ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 7è il giorno del patrono di, Sant'Ambrogio, vescovo, teologo, dottore della Chiesa e una delle maggiori figure della Cristianità e della storia cittadina. Legato alle api (uno sciame lo avrebbe investito da neonato senza fargli alcun danno), e quindi identificato con operosità, combattività, spirito di sacrificio e di abnegazione, è considerato ormai patrono anche delle start-up innovative per le quali sarebbe una guida spirituale in virtù delle api, dell'altro simbolo associato al patrono di- il gabbiano e la sua libertà - e di una celebre frase oggi alquanto attuale: «Voi pensate che i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, i tempi sono difficili. Vivete bene e muterete i tempi». In suo onore adesso aogni 7si premiano i cittadini meritevoli con ...

berlusconi : Il 9 dicembre non sosterremo in Parlamento la riforma del MES perché non riteniamo che la modifica del Meccanismo d… - fattoquotidiano : L'EX OLGETTINA BARBARA GUERRA E' UN FIUME IN PIENA “Lo scriva: io il 21 dicembre vado in aula e racconto tutto! Par… - AlbeNespoli : RT @ncaramatti: Stiamo accettando tutto a testa bassa. Troviamo normale chi e a che ora possiamo vedere a Natale. Troviamo normale che si p… - GesAU_it : ? ?? ?? ?? Messaggi da meditare nei prossimi giorni i ( dal 2 dicembre): Perché Mi sono fatto Uomo - Onorate l’importa… - Mista_teinculo : Stato emotivo: ho rivisto la fanart di Lettie per il compleanno di Mista e ho pianto al pensiero che per Giorno il… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché dicembre Estrazione Superenalotto anticipata a lunedì 7 dicembre. Il Lotto rinviato a mercoledì 9: ecco perché Leggo.it