Per andare dai genitori soli a Natale non si possono portare i familiari (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il DPCM di Natale in vigore dal 4 dicembre ha lasciato molti dubbi. Se è chiaro che gli spostamenti tra regioni dal 21 sono ammessi sono con pochissime regole rimangono aperte le domande di chi si chiede ad esempio se deve spostarsi da solo o può portare con sé la famiglia per accudire un genitore solo. Il Corriere chiarisce: Si può andare fuori regione per trascorrere le feste con un genitore solo? Secondo la regola, nei giorni di divieto si può andare fuori regione soltanto da persone non autosufficienti, quindi non per motivi di compagnia. Chi va da queste persone deve farlo da solo, non è consentito spostarsi con altri familiari. Nei giorni in cui è vietato uscire dal comune si può andare da un genitore solo? Sì, ma anche in questo caso non è consentito spostarsi con altri ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il DPCM diin vigore dal 4 dicembre ha lasciato molti dubbi. Se è chiaro che gli spostamenti tra regioni dal 21 sono ammessi sono con pochissime regole rimangono aperte le domande di chi si chiede ad esempio se deve spostarsi da solo o puòcon sé la famiglia per accudire un genitore solo. Il Corriere chiarisce: Si puòfuori regione per trascorrere le feste con un genitore solo? Secondo la regola, nei giorni di divieto si puòfuori regione soltanto da persone non autosufficienti, quindi non per motivi di compagnia. Chi va da queste persone deve farlo da solo, non è consentito spostarsi con altri. Nei giorni in cui è vietato uscire dal comune si puòda un genitore solo? Sì, ma anche in questo caso non è consentito spostarsi con altri ...

Ultime Notizie dalla rete : Per andare Quarantena o tampone? Ecco cosa deve fare chi torna in Italia dall'estero per le feste Il Sole 24 ORE Lescano: "Mi alleno per farmi trovare pronto"

Il match winner ancora decisivo dopo il suo ingresso a gara in corso: "Partire dalla panchina non è un problema, la rosa è ampia" ...

8 dicembre: cosa si può fare all’Immacolata?

Si parla molto del Natale, ma prima di arrivare al 20 dicembre, data d’inizio dei divieti più restrittivi che resteranno in vigore fino al 7 gennaio, c’è il ponte dell’Immacolata. In questi due giorni ...

