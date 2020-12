Pentathlon | Campionato Italiano Assoluto Roma 2020 | netta affermazione di Nicola Benedetti

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Asi è tenuta la competizione maschile deldimoderno:di, che vince il titolo individuale in maniera incontrastata con 1405 punti, mentre la piazza d’onore va a Giorgio Malan, secondo a quota 1377, che chiude a 28? nel laser run. Terza posizione per Emanuele Tromboni con 1373, a 32? dalla testa nella prova conclusiva. Titolo a squadre per l’Avia Pervia con 4040 punti, davanti ai Carabinieri, secondi a quota 3949, ed alle Fiamme Oro, terze con 3625.MASCHILE CLASSIFICA INDIVIDUALE 11405 2 MALAN Giorgio 1377 3 TROMBONI Emanuele ...