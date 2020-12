Pensioni anticipate 2021 | ultime al 7 dicembre | Damiano in esclusiva

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 7 dicembre 2020) L’argomento riformapost quota 100 resta il più discusso sui social, i lavoratori stanno cercando di comprendere, seguendo da vicino anche gli esiti degli incontri tra Governo e sindacati, quali potrebbero essere le misure che sostituiranno, a naturale scadenza nel, l’attuale misura vigente, affinché non torni in auge solo la riforma Fornero. Mai realmente abolita e dunque il famoso ‘scalone’ dei 5 anni, che porterebbe l’uscita per accedere alla pensione dagli attuali 62 anni ai 67. Le richieste delle varie categorie sono diverse: I precoci, dal canto loro, confidano nella quota 41 indipendentemente dall’età anagrafica, mentre le donne sperano nella proroga dell’opzione donna fino al 2023 e nel riconoscimento dei lavori di cura anche ai fini previdenziali, altri ancora confidano il sistema possa divenire maggiormente flessibile, ossia che ...