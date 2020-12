Pensione anticipata 2021 possibili soluzioni: requisiti e come ottenerla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cosa sapere sulla Pensione anticipata 2021? L’argomento è delicato e interessa tutti quei lavoratori che potrebbero utilizzare diverse soluzioni attualmente disponibili per uscire anzitempo dal mercato del lavoro prima di aver compiuto l’età prevista per la Pensione di vecchiaia. Scopriamo allora quali sono i requisiti per poter richiedere la Pensione anticipata nel 2021 e soprattutto come muoversi in un campo che prevede sempre numerosi cavilli. Pensione anticipata 2021, requisiti Con la circolare 19/2020 del 7 febbraio scorso, l’Ins ha dichiarato che anche per il prossimo anno i requisiti di accesso al pensionamento, adeguati ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cosa sapere sulla? L’argomento è delicato e interessa tutti quei lavoratori che potrebbero utilizzare diverseattualmente disponibili per uscire anzitempo dal mercato del lavoro prima di aver compiuto l’età prevista per ladi vecchiaia. Scopriamo allora quali sono iper poter richiedere lanele soprattuttomuoversi in un campo che prevede sempre numerosi cavilli.Con la circolare 19/2020 del 7 febbraio scorso, l’Ins ha dichiarato che anche per il prossimo anno idi accesso al pensionamento, adeguati ...

