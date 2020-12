Pensiero del giorno – Su Skype

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “Sei collegata? Noi ci siamo tutti”. Dopo vari tentativi infruttuosi, la riunione familiare suè al completo. Che si faccia di sabato o di domenica, l’appuntamento è irrinunciabile. Dipende tutto dalla disponibilità di Mirko, che si trova all’estero. “Marianna! Non ti vedo bene. Allarga lo schermo”. “Sara, vedo solo gli occhi, inclina di più il pc”. E’ sempre Paolo, fratello di Marianna che, da casa di mamma Dora, indirizza la riunione online. Ognuno si connette dalla propria città. Quella di Marianna si trova in Umbria, le altre a Roma. Mirko, dalla sua postazione scozzese, esordisce: “Allora come state, famiglia? Tutti vivi e vegeti?” Il ragazzo, socievole ed estroverso, è partito da Roma in gioventù. Il lavoro di venditore l’ha portato in giro per il mondo. Da molti anni, abita in Scozia. Dora è la prima a replicare: “Per me, con il virus, è cambiato poco. Non ...