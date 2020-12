“Pensavamo fosse Covid” Centinaia di ricoveri | almeno un morto Una nuova malattia che spaventa | fuori dall’Italia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sul 2020 il Times ha messo una croce rossa. Un x con la dicitura: il peggior anno di sempre. Mancano poche settimane alla fine dell’anno e la paura è che la scalata per uscire dalla melma sia ancora lunghissima. La strada per arginare l’epidemia da Covid è tutt’altro che in discesa per Walter Ricciardi. “Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2, dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi: per i problemi nell’accesso ai servizi e per le tante differenze a livello ragionale”. Lo ha detto il consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, nel suo intervento al quinto ‘Orphan Drug Day-L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?’ promosso online dall’Osservatorio malattie rare (Omar). Così, mentre continua la lotta contro la pandemia ecco che qualcos’altro sembra bussare alla porta. Continua ...