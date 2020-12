Paura a Casoria | bomba sventra la galleria Marconi | si indaga per racket

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa notte, a, i cittadini sono stati svegliati dalla violenta esplosione di unacarta:ti i negozi della, le autorità stannondo per ipotesi di. Attimi diin quel di, nel Napoletano. Violenta l’espolsione che si è verificata ieri sera in via, probabilmente dovuta a unaL'articolo proviene da www.meteoweek.com.