Patrimoniale, l’imprenditore va fuori di testa: “Ma di che ca… stiamo parlando?” (video) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sciagurata Patrimoniale. A L’Aria Che Tira, volano parole grosse. l’imprenditore Gianluigi Cimmino, ospite in studio perde completamente la pazienza. L’amministratore delegato di Yamamay e Carpisa, interpellato da Francesco Magnani durante la trasmissione de La 7 sulla super tasse per i ricchi – che poi si è scoperto includere anche i soli possessori della prima casa – esordisce così : “La Patrimoniale non sarà mai approvata da questo governo, andatevi a guardare i dati dei parlamentari che hanno acceso un mutuo in questa legislatura. Capirete bene che nessuno di loro farà qualcosa che va contro il loro interesse. L’ideologia di questo governo si ferma davanti all’interesse personale. Quindi la Patrimoniale non si farà mai. E’ una provocazione”. Patrimoniale, l’imprenditore perde la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sciagurata. A L’Aria Che Tira, volano parole grosse.Gianluigi Cimmino, ospite in studio perde completamente la pazienza. L’amministratore delegato di Yamamay e Carpisa, interpellato da Francesco Magnani durante la trasmissione de La 7 sulla super tasse per i ricchi – che poi si è scoperto includere anche i soli possessori della prima casa – esordisce così : “Lanon sarà mai approvata da questo governo, andatevi a guardare i dati dei parlamentari che hanno acceso un mutuo in questa legislatura. Capirete bene che nessuno di loro farà qualcosa che va contro il loro interesse. L’ideologia di questo governo si ferma davanti all’interesse personale. Quindi lanon si farà mai. E’ una provocazione”.perde la ...

