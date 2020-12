Patrick Zaki, Riccardo Noury (Amnesty) a iNews24: “Post sui social mai stati verificati” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Patrick Zaki resterà in carcere per altri quarantacinque giorni. È questa la decisione del giudice della terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo, che si è espresso in merito alla detenzione dello studente egiziano, arrestato il 7 febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva. Ai microfoni di iNews24 si è espresso Riccardo Noury, portavoce di Amnesty L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020)resterà in carcere per altri quarantacinque giorni. È questa la decisione del giudice della terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo, che si è espresso in merito alla detenzione dello studente egiziano, arrestato il 7 febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva. Ai microfoni disi è espresso, portavoce diL'articolo proviene da Inews.it.

