Patrick Zaki, l’esito dell’udienza: resterà in carcere per altri 45 giorni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Patrick Zaki, si è svolta l’udienza in Egitto: resterà nel carcere di Tora per altri 45 giorni. L’annuncio è arrivato poco fa A ormai 10 mesi dal suo arresto, ieri si è svolta la nuova udienza relativa a Patrick Zaki, studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna. resterà nel carcere di Tora per altri 45 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020), si è svolta l’udienza in Egitto:neldi Tora per45. L’annuncio è arrivato poco fa A ormai 10 mesi dal suo arresto, ieri si è svolta la nuova udienza relativa a, studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna.neldi Tora per45 L'articolo proviene da Inews.it.

amnestyitalia : Domani sarà comunicato il risultato dell’udienza che si è tenuta oggi sulla custodia cautelare di Patrick Zaki #freepatrickzaki - amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - Tg3web : Attesa per l'udienza sulla scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna detenuto… - kundagirl : RT @ilpost: Patrick Zaki dovrà restare in carcere altri 45 giorni - PalermoToday : Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni in Egitto -