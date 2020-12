Partenza F1 GP Sakhir 2020: disastro Leclerc, incidente anche per Verstappen (VIDEO) (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Partenza del Gran Premio di Sakhir, penultima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. disastro al via per Charles Leclerc che nel tentativo di superare Sergio Perez entra in collisione con la Racing Point del messicano. Un errore che paga caro anche Max Verstappen, coinvolto nel maxi-incidente e finito a muro proprio accanto al monegasco. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladel Gran Premio di, penultima tappa del Mondialedi Formula 1.al via per Charlesche nel tentativo di superare Sergio Perez entra in collisione con la Racing Point del messicano. Un errore che paga caroMax, coinvolto nel maxi-e finito a muro proprio accanto al monegasco. SportFace.

SkySportF1 : ? LECLERC E VERSTAPPEN OUT (1/87 ??) Russell brucia Bottas in partenza I tempi? - infoitsport : F1, GP Sakhir 2020: le immagini TV della partenza in Bahrain! [ VIDEO ] - CircusFuno : F1, GP Sakhir 2020: le immagini TV della partenza in Bahrain! [ VIDEO ] - infoitsport : Partenza Sakhir: Russell a fionda, subito fuori Leclerc e Verstappen - sportli26181512 : Formula 1, GP Sakhir: Russell da 10, Bottas peggio di quando c'è Hamilton. VIDEO: Russell ha fatto tutto bene, dall… -