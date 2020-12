Paolo Brosio, spuntano audio choc che incastrano la baby fidanzata (Di lunedì 7 dicembre 2020) Negli studi di Live! Non è la D’Urso si continua a dibattere sulla veridicità del rapporto tra Paolo Brosio e la sua baby fidanzata, ma alcuni audio choc potrebbero compromettere il rapporto. Da quando Paolo Brosio è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, il giornalista è spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso. L’attenzione L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Negli studi di Live! Non è la D’Urso si continua a dibattere sulla veridicità del rapporto trae la sua, ma alcunipotrebbero compromettere il rapporto. Da quandoè uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, il giornalista è spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso. L’attenzione L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : LE CANZONI DI ALESSANDRA AMOROSO PER PAOLO BROSIO NON LO ACCETTO BARBARA #noneladurso - trash_italiano : Un altro Ares Gate con Paolo Brosio protagonista? #noneladurso - hatefulmeow : Paolo Brosio tra un paio di settimane: “SONO STATO PLAAGIAAAATOOOO” - hatefulmeow : Ma Paolo Brosio non si sente ridicolo a stare con una che ha 40 anni in meno di lui? #chiedo #LiveNoneLadUrso #noneladurso - hatefulmeow : Paolo Brosio mi fa senso. Sembra una tartaruga tutta molliccia e cadente. Per fare strada bisogna proprio avere uno… -