Paolo Brosio, l'audio che inchioderebbe Maria Laura: «Sta con lui per arrivare al successo» (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'imprenditore milanese ha un audio che inchioderebbe la fidanzata del giornalista Continua a Live Non è la D'Urso il gossip su Maria Laura e Paolo Brosio. A lanciare una nuova svolta sulla storia d'amore tra il giornalista e la ragazza è ancora l'imprenditore milanese, Diego che ha dichiarato di avere un audio registrato di Maria Laura che ammetterebbe di stare con Brosio per avere visibilità. Si tratta di un audio che Barbara D'Urso ha avuto modo di ascoltare, e la risposta in studio di Maria Laura arriva puntuale. Ecco le sue parole in diretta: «Assolutamente no, se vogliamo parlare di questo audio che abbiamo ascoltato presumo che questo Diego abbia registrato una chiamata, perché dopo la segnalazione dei paparazzi ...

