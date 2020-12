Panettone sospeso: a Milano si aiuta chi ha bisogno anche così (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è Natale a Milano senza un buon panettone e, per donarne uno a chi non può comprarlo, anche quest’anno in cui più che mai bisogna essere solidali, torna il «panettone sospeso». Dal giorno di Sant’Ambrogio (7 dicembre) fino al 22 dicembre, in quindici pasticcerie della città si potrà lasciare un panettone già pagato che poi sarà donato a chi è meno fortunato. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è Natale a Milano senza un buon panettone e, per donarne uno a chi non può comprarlo, anche quest’anno in cui più che mai bisogna essere solidali, torna il «panettone sospeso». Dal giorno di Sant’Ambrogio (7 dicembre) fino al 22 dicembre, in quindici pasticcerie della città si potrà lasciare un panettone già pagato che poi sarà donato a chi è meno fortunato.

