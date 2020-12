Pamela Petrarolo di Non è la Rai di nuovo mamma | ‘Il miracolo più bello del mondo’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 7 dicembre 2020)è diventataper la terza volta. Il 6 dicembre è venuta al mondo Futura, frutto dell’amore con il compagno Giovanni. Sui social la ex stellina di Non è la Rai presenta ai fan la neonata con queste parole: “Benvenuta al Mondo Futura…. Sei ilpiùdel mondo… La tua…. 3 figlie Femmine …mi sento Forte accanto a voi ….Ps: Futura, ti confido una cosa… Tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo #Love #family #life #futura #instagram #instamoment 6/12/20 3260 kg di Amore…”. Vieni da me,: ‘Perseguitata dal paragone con Ambra Angiolini’, le figlie Laaveva annunciato la propria gravidanza la scorsa primavera in diretta a ...