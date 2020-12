Pallamano | Loria confermato presidente Figh “Grande soddisfazione”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Secondo mandato per Pasqualealla guida della Federazione Italiana Giuoco Handball. La XXI assemblea nazionale straordinaria e ordinaria elettiva, riunita nella Sala delle Armi del Foro Italico, a Roma, hala fiducia aluscente, in carica dal 2017:ha ottenuto il 73,41 per cento dei voti complessivi, mentre i rivali Stanislao Rubinetti e Massimo Dovere si sono fermati rispettivamente al 25,32% e all’1,27% delle preferenze. “Si tratta di una grande soddisfazione – ha dichiarato ildella(nella foto Mezzelani/GMT) – avvalorata da un risultato di questo tipo perchè, come ho ribadito nell’intervento successivo alla proclamazione, il movimento dellaitaliana ha ...