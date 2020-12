Padre rivede il figlio che gli era stato portato via 23 anni fa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Valentina Dardari Era tra i genitori accusati di pedofilia e satanismo negli anni novanta, ha passato 11 anni dietro le sbarre Federico Scotta, oggi 45enne, ha rivisto il figlio che 23 anni fa gli era stato portato via. “Dopo 23 anni ho rivisto mio figlio. Non so descrivere bene quello che sto provando. Ma posso dire che non esiste sensazione più bella. Cammino sulle nuvole" ha detto l'uomo, come ha riportato Repubblica. Scotta è uno dei genitori che negli anni novanta era stato accusato di pedofilia e satanismo durante il processo contro i "Diavoli della Bassa modenese". Sedici bambini erano stati allontanati dalle proprie famiglie nei comuni di Mirandola e Massa Finalese. La storia, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Valentina Dardari Era tra i genitori accusati di pedofilia e satanismo neglinovanta, ha passato 11dietro le sbarre Federico Scotta, oggi 45enne, ha rivisto ilche 23fa gli eravia. “Dopo 23ho rivisto mio. Non so descrivere bene quello che sto provando. Ma posso dire che non esiste sensazione più bella. Cammino sulle nuvole" ha detto l'uomo, come ha riRepubblica. Scotta è uno dei genitori che neglinovanta eraaccusato di pedofilia e satanismo durante il processo contro i "Diavoli della Bassa modenese". Sedici bambini erano stati allontanati dalle proprie famiglie nei comuni di Mirandola e Massa Finalese. La storia, ...

Federico Scotta, oggi 45enne, ha rivisto il figlio che 23 anni fa gli era stato portato via. "Dopo 23 anni ho rivisto mio figlio. Non so descrivere bene quello che sto provando. Ma posso dire che non ...

Federico Scotta: "Mio figlio Nik ha capito ed è al mio fianco"

Dopo 11 anni di carcere "da innocente", parla uno dei genitori accusati di pedofilia e riti satanici nella bassa Modenese. L'inchiesta ...

Federico Scotta, oggi 45enne, ha rivisto il figlio che 23 anni fa gli era stato portato via. "Dopo 23 anni ho rivisto mio figlio. Non so descrivere bene quello che sto provando. Ma posso dire che non ...Dopo 11 anni di carcere "da innocente", parla uno dei genitori accusati di pedofilia e riti satanici nella bassa Modenese. L'inchiesta ...