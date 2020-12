Oroscopo Paolo Fox oggi | 7 dicembre 2020 | le previsioni del giorno

Leggi su italiasera

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Buona tutti i segni dello Zodiaco, ci ritroviamo per conoscere i messaggi dalle stelle. Viste le ultimededichiamoci ai pronostici diFox di, 7. A seguire lediFox con la nostra interpretazione libera dall’app Astri. Consultate inoltre i pronostici del mese e della settimana.Fox,per Ariete, Toro, Gemelli, CancroFox 7: Ariete Se c’è un modo per scusarti da una situazione che ti richiede di agire in modo diverso da come ti senti veramente, è meglio prendere accordi chiari e presto per non essere disponibile....